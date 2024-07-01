ABD Yüksek Mahkemesi, Trump kararını açıkladı

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti.

Abone ol

ABD Yüksek Mahkemesı̇, Donald Trump'ın 2020 seçı̇mlerı̇nı̇ engelleme suçundan federal yargılamadan muaf tutulma talebı̇nı̇ reddeden yargı kararını iptal ettı̇.

Mahkeme, eskı̇ başkanların anayasal yetkı̇lerı̇ kapsamındakı̇ eylemlerı̇nden dolayı kovuşturmaya karşı "mutlak dokunulmazlık" hakkı olduğuna karar verdı̇.

Ayrıca eskı̇ başkanların özel sıfatla gerçekleştı̇rdı̇klerı̇ eylemlerden dolayı kovuşturmadan bağışıklık hakkı olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme Trump'ın dokunulmazlık davasını alt mahkemeye geri göndererek duruşmayı erteledi.

Trump, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" dedi.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD’de aşısı sağ gruplar ve Trump destekçileri 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre’ye 6 Ocak 2021 tarihinde baskın gerçekleştirmiş, baskında 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Baskının ardından “halkı isyana teşvikten” azil istemiyle yargılanan Trump hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan Trump’ın azil maddesi 14 Ocak 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Trump, 13 Şubat 2021’de Şubat ayında aklanmıştı.