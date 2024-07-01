Türkiye, Somaliland krizinin çözümü için arabulucu oldu

Etiyopya'nın, Kızıldeniz'e erişim için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland"la yaptığı anlaşma sonrası patlak veren krizin çözümü için Ankara devreye girdi. Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında arabuluculuğa başladı.

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Etiyopya'nın, Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland"la yaptığı anlaşma, son yıllarda Afrika'da tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylerken anlaşmayı "yasadışı" sayan Somali'den çok sert tepki gelmişti.

ÇÖZÜME DAİR UMUT AZ

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Ankara iki ülke arasındaki krizin çözümü için devreye girdi. Türkiye'nin arabuluculuğunun krizin çözümü için son girişim olduğunu aktaran kaynaklar, ilerleme şansının düşük olduğu yorumunu yaptı: "Somali'nin, Etiyopya anlaşmadan çekilmeden diyaloğa girmeyi reddetme şeklindeki tutumunda yumuşama olduğuna dair söylentilere rağmen, bu, olası görünmüyor. İleriye dönük bir yol görmüyorum; bu görüşmelerden pek bir şey çıkmasını beklemiyorum."

Türkiye, Afrika'daki yakın müttefiki Somali ile şubat ayında savunma anlaşması imzalamış ve sınırlarını koruması için deniz gücü desteği sözü vermişti.

SOMALİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında ilk defa başkent Mogadişu'yu ziyaret etmesinin ardından Somali hükümetinin "yakın bir müttefiki" olduğuna işaret eden Reuters, güvenlik güçlerinin eğitimi ve kalkınma yardımı sağlanması konularına da dikkati çekti. İki ülkenin şubat ayında bir savunma anlaşması imzaladığı hatırlatılan haberde, Türkiye'nin ülkede okul, hastane ve altyapı inşa edip Somalili öğrencilere Türkiye'de eğitim görmeleri için burs verdiği, bunun karşılığında ise Afrika'da ve "kilit öneme sahip gemicilik rotasında" bir nüfuza sahip olduğu değerlendirmesi yapıldı.

YILLARDIR DEVAM EDEN SOMALİLAND KRİZİ

1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası alanda büyük ölçüde tanınmıyor, Somali de Somaliland'in kendi toprakları olduğunu söylüyor. Somali Ulusal Haber Ajansı, 2023 yılı aralık ayının sonunda, Cibuti'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları kapsamında, Somali ve Somaliland'ın aralarındaki ihtilafı çözmek için görüşmelere yeniden başlayacağını duyurmuştu.