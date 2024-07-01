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Fenerbahçe milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atlético Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan 28 yaşındaki savunmacı 16 maçta forma giyerken 2 gole de imzasını atmıştı.

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