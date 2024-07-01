Fenerbahçe milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atlético Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.Abone ol
Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü kariyerine sarı-lacivertli ekipte devam edecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan 28 yaşındaki savunmacı 16 maçta forma giyerken 2 gole de imzasını atmıştı.