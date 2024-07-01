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Bakan Tunç: 'Kayseri’deki olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı'

Bakan Tunç: 'Kayseri’deki olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı'

Bakan Tunç, Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir” dedi.

Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir” ifadelerine yer verdi.V

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