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Fransa çeyrek final biletini tek golle kaptı

Fransa çeyrek final biletini tek golle kaptı

EURO 2024 son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi. Düsseldorf Arena'daki maçta Vertonghen'in 85. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Fransa, bu skoru koruyarak galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Belçika turnuvadan elendi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Fransa, 34. dakikada Thuram ile bir gol pozisyonuna girerken, bunu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarı da benzer şekilde geçerken iki takım da birkaç pozisyon üretmeyi başardı. Müsabakanın 85. dakikasında Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Fransa, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Belçika evine dönerken, Fransa çeyrek finale kaldı.

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