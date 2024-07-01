Türkiye'den Suriye'deki provokasyonlar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin sınırlarımızın ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.

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Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir” ifadeleri yer aldı.