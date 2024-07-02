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Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama!

Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Batshuayi yazılı açıklamasında, ''Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'' ifadelerine yer verdi.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra 3 yıllığına kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray forması giyecek olan Batshuayi, Türkiye'nin en başarılı kulübün renklerini giyecek olmasından mutlu olduğunu söyledi.

İşte Batshuayi'nin o açıklaması;

"Sevgili taraftarlar, Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim. Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

"En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum"

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehrine bağlılığıma devam etme yönünde oldu. Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım. Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

Tarihe geçti

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Cimbom'a transferinin gerçekleşmesiyle; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

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