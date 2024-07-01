Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki hazırlık kampı sonrası Portekizli teknik adam Mourinho'nun raporu belli oldu. 61 yaşındaki teknik adam performanslarından memnun olduğu 5 oyuncunun kadroda tutulmasını isterken, 3 futbolcunun ise her an biletini kesebilir.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı." denildi.
Fenerbahçe Avusturya'ya gidecek
Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla tamamlayacak ve yarın yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.
Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.
Mourinho'dan kamp raporu
Portekizli teknik adam ilk hazırlık maçı sonrası raporunu oluşturdu. Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.