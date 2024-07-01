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Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

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Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki hazırlık kampı sonrası Portekizli teknik adam Mourinho'nun raporu belli oldu. 61 yaşındaki teknik adam performanslarından memnun olduğu 5 oyuncunun kadroda tutulmasını isterken, 3 futbolcunun ise her an biletini kesebilir.

Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı." denildi.

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Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

Fenerbahçe Avusturya'ya gidecek

Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla tamamlayacak ve yarın yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

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Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü. Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.

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Kamp raporu! Fenerbahçe'de 5 futbolcu Jose Mourinho'nun gözüne girdi, 3 futbolcu yolcu

Mourinho'dan kamp raporu

Portekizli teknik adam ilk hazırlık maçı sonrası raporunu oluşturdu. Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.

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