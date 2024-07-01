Galatasaray transferi açıkladı! Batshuayi'den sosyal medyayı sallayan paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan golcü futbolcu Michy Batshuayi'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı forvetle 3 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Açıklamanın ardından Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

"3 sezon için anlaşmaya varılmıştır"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.

İstanbul'a gelmişti

Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmişti.

Fenerbahçe'de 49 gole etki etti

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Galatasaray'ın transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Batshuayi, bir anda gündem oldu.