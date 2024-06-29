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Amasya'da Yeşilırmak'ın rengi değişti ardından ölü balıklar yüzeye vurdu

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta balık ölümleri tespit edildi.

Irmağın şehir merkezinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili inceleme başlattı.

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