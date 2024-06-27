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Trafik uygulamasında durduruldu: 58 bin lira ceza yedi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira para cezası verilirken, kullandığı araç trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekerhane Mahallesi Kuyularönü mevkinde yapılan trafik uygulamasında bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde ticari araç sürücüsünün ibraz ettiği Kanada'ya ait ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne sahte ehliyet kullandığı gerekçesiyle 58 bin 187 lira ceza kesildi, kullandığı araç ise trafikten 60 gün süreyle men edildi.

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