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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhabire: Ben mi rüyadayım? Bu ojeler ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine soru soran muhabirin farklı renkteki ojelerini gördükten sonra muhabirle yaşadığı ilginç diyalog kameralara yansıdı. Erdoğan, "Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada, gazeteciler soru sormak istedi. Bu sırada gazeteci Rüya Erkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi.

Bu sırada Erkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu. Erdoğan ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi. Bunun üzerine Rüya Erkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı.

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