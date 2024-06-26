Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Rutte'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. 'Hayırlı olsun' dedim. Washington'da görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O da 'Washington'u beklemeden ben Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi." ifadelerini kullandı.