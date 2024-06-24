İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askeri konvoyuna saldırdığı görüntüleri paylaştı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde Refah kenti yakınlarında İsrail askeri konvoyuna "Rajum" füze sistemiyle düzenledikleri saldırının görüntülerini paylaştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine bağlı Tel Zorob bölgesinde İsrail askeri konvoyunu hedef aldıkları bir saldırının görüntülerini paylaştı.
Bu saldırıda, yeni geliştirilen "Rajum" füze sistemi kullanıldı. Paylaşılan görüntülerde, Kassam Mücahidlerinin bu yeni füze sistemini hazırlayıp ateşlediği anlar ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.
Görüntüler, Hamas'ın askeri kapasitesini ve yeni silah sistemlerini kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.