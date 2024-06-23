BIST 10.771
DOLAR 32,82
EURO 35,14
ALTIN 2.450,67
SPOR

Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Çekya maçının antrenmanında Arda Güler'in elinden çekerek aldığı yeleği başka oyuncuya vermesi tepki çekti..

A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı için hazırlıklara başladı.

Milli Takım oyuncularımız yoğun antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

Hazırlıklar devam ederken, antrenman esnasında Montella'dan beklenmeyen bir hareket geldi.

Arda Güler'in elinden forması aldı

Teknik adam, Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya verdi.

O anlar kameralara yansırken, taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail askerleri yaralı genci, askeri cipin kaputuna bağlayıp aracı sürdü
İsrail askerleri yaralı genci, askeri cipin kaputuna bağlayıp aracı sürdü
Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi olacak kulisi
Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi olacak kulisi
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı o olacak! Sinan Burhan bomba kulis açıkladı
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı o olacak! Sinan Burhan bomba kulis açıkladı
Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
İsrail askerleri Gazze'de 1 ay alıkoydu serbest bırakılan genci görenler şoke oldu
İsrail askerleri Gazze'de 1 ay alıkoydu serbest bırakılan genci görenler şoke oldu
Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için çalışmalara başladı
Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için çalışmalara başladı
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven önce itiraf etti sonra videosunu sildi
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven önce itiraf etti sonra videosunu sildi
MHP'li Yalçın'dan 'siyasette normalleşme' ile ilgili açıklama
MHP'li Yalçın'dan 'siyasette normalleşme' ile ilgili açıklama
İYİ Partili Mehmet Aslan: Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı
İYİ Partili Mehmet Aslan: Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı
Husiler İsrail'e giden gemiyi batırdı görüntüleri paylaştı: Daha büyüğü gelecek
Husiler İsrail'e giden gemiyi batırdı görüntüleri paylaştı: Daha büyüğü gelecek
Arda Güler'in nefis golünü 5 farklı dilde spikerler böyle anlattı
Arda Güler'in nefis golünü 5 farklı dilde spikerler böyle anlattı
Nihat Kahveci'den Arda Güler çağrısı Felak Nas okuyalım arkadaşlar
Nihat Kahveci'den Arda Güler çağrısı Felak Nas okuyalım arkadaşlar