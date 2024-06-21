Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehit olduğu takdirde bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırılmasını istemiş.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü..

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaşırken, vasiyeti de ortaya çıktı.

Arkadaşları tarafından çekilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü söylüyor.

"Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum"

Ardından vasiyetini de açıklayan Horoz, şu ifadeleri kullanıyor:

Eğer ben Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun.