Nihat Kahveci'den Arda Güler çağrısı Felak Nas okuyalım arkadaşlar
Eski futbolcu Nihat Kahveci, Euro 2024 şampiyonası grup maçında Gürcistan'a muhteşem bir gol atan Arda Güler için "Allah seni nazarlardan korusun kardeşim. Felak, Nas okuyalım arkadaşlar." dedi.
Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.
Arda Güler'in başarılı performansına övgüler yağdıran eski yıldız futbolculardan Nihat Kahveci, "Allah seni nazarlardan korusun kardeşim. Felak, Nas okuyalım arkadaşlar." dedi.