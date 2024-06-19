24 yıl sonra ilk! Putin'den Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Rus lider, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus lider Putin ve heyetini Pyonyang Ululararası Havalimanı'nda karşıladı.

İki liderin el sıkışıp kucaklaşmasının ardından Kim, Putin'in aracına binerek, konaklayacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne kadar eşlik etti.

KCNA'nın haberinde ziyaretin, Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasındaki dostane ilişkilerin, "uluslararası barış, adalet ve güvenliğin stratejik kalesi", "yeni çok kutuplu dünya düzeninin motoru" haline geldiği kritik bir döneme denk geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Rus lider, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.