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Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken 'Kızılelma' mesajı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki hesabından yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, 2021'de verdiği Kızılelma müjdesine atıfta bulunarak "O günden bugüne daima hedef Kızılelma" dedi ve bayramı kutladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Bayraktar mesajında 2021'deki bayram arifesinde verdiği Kızılelma müjdesine atıf yaparak "O günden bugüne daima hedef Kızılelma" sözlerini kaydetti.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"2021 bayram arifesinde vermiştik Kızılelma müjdesini...

O günden bugüne daima hedef Kızılelma

Kurban Bayramı'mız mübarek olsun..."

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