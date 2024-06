Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken 'Kızılelma' mesajı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Bayraktar mesajında 2021'deki bayram arifesinde verdiği Kızılelma müjdesine atıf yaparak "O günden bugüne daima hedef Kızılelma" sözlerini kaydetti.

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"2021 bayram arifesinde vermiştik Kızılelma müjdesini...

O günden bugüne daima hedef Kızılelma

Kurban Bayramı'mız mübarek olsun..."

2021 bayram arefesinde vermiştik KIZILELMA müjdesini...



O günden bugüne daima Hedef #KIZILELMA ✈️🚀🍎#KurbanBayramı'mız mübarek olsun... 💐



Remembering the 2021 eve of Eid al-Adha, announcing the good news of our #KIZILELMA aims…



From that Eid to this one our aim persists.… pic.twitter.com/mXOtLrlt0b