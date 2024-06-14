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Konya'da 15 metrelik obruk oluştu

Konya'nın Çumra ilçesinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün yakınlarında 15 metre derinliğinde ve 5 metre çapında yeni bir obruk oluştu. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde yeni bir obruk oluştu.

Çumra Sulaması Ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18. kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün yakınlarında yeni bir obruk daha meydana geldi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, çökme sonucu kanalda oluşan obruğun çapının 5, derinliğinin ise 15 metre olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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