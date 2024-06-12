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Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Uşak'ta, Yenişehir köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik durduruldu.

Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

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