Kız kardeşi sınıfta kalan ağabey, öğretmene yumruk attı! Ümraniye'de okulda darp anı kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de kardeşinin sınıfta bırakılacağını öne süren kişi, tartıştığı iki öğretmeni darbetti.

Finans Kent Mahallesi 30 Ağustos Mesleki Teknik Lisesi'ne gelen İbrahim D, 9. sınıf öğrencisi olan kardeşinin sınıf tekrarı yapacağını iddia ederek öğretmenler Vedat K. ve Orhan B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İbrahim D, iki öğretmeni yumrukla darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler ile şüpheli İbrahim D, Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi Amirliğinde ifade verdi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yılmaz Tunç açıkladı: Şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, öğretmenin tartıştığı şüpheli tarafından darbedilmesi cep telefonuyla kaydedildi.