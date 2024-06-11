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95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Mustafa Harımcı idaresindeki 48 F 3312 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 JK 475 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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