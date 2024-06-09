Ali Koç: Fenerbahçe çağı başlıyor

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda başkanlık seçimini rekor katılımla Ali Koç kazandı. Koç, seçimin ardından yaptığı açıklamada, demokratik ve coşkulu bir kongre geçirdiklerini belirterek, tüm üyelere teşekkür etti ve "Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sarı-lacivertli kulüpte yapılan seçimde rekor sayıda oy kullanıldı. Oy sayma işlemleri devam ettiği sırada Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un seçimleri kazandığını açıkladı.

Ali Koç seçimler sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte 3. dönemine giren Ali Koç'un açıklamaları;

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik.

Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz.

Bir kaybeden olmasın kazanan olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu hep birlikte gerçekleştirme zamanı. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği bir dönem yarından itibaren başlamaktadır.

Bütün dünyaya Fenerbahçe büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz. Size şampiyonluk yolunda belli tarihler verdik. Kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatalım ve geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese on adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Siz olmasınız bu hayali gerçekleştirmek mümkün değildir."

"Riva taraflarında bu sonuçlardan memnun olmayan biri vardır"

"Sizden ricam artık Fenerbahçe'nin Başkanı'nı, hocasını sosyal medyada bir çerez haline getirmeyelim. Bize belden aşağı vuranlara karşı yıkmak istediğimiz sisteme karşı enerjimizi kullanalım. Eminim Riva taraflarında bu sonuçlardan memnun olmayan biri vardır.

Bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki ağaçları büyüten gök gürültüleri değil, yağmurlardır. Yarın sabah başlangıcımızı yapıyoruz. Gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edelim.

Kurullarımıza girmeye kabul eden herkese, son iki dönemde hizmet eden tüm kurul üyelerimize, bu çetrefilli, acımasız ve vicdansız Futbol dünyasına tahammül eden aileme, iki gündür buraya gelen kongre üyelerimize, en büyük hayalimi anlattığım sosyal medyada size hakaret eden, küfür edenlere karşı çok çok teşekkür ediyorum."