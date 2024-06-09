Ruşen Çakır baltayı taşa vurdu Cüneyt Özdemir linkleri paylaştı

Cüneyt Özdemir, Ruşen Çakır'ın Hanefi Avcı'nın ilk kitabıyla ilgili söyleşiye CNN Türk'ün izin vermediği için Cüneyt Özdemir'in yayınlamadığı iddiasını yalanladı. Özdemir, ertesi gün youtube’da kendi kanalında söyleşiyi iki bölüm halinde yayınladığını belirterek söz konusu linkleri paylaştı.

Ruşen Çakır'ın Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ilk çıkan kitabıyla ilgili açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Çakır, Avcı ile yapılan söyleşiyi CNN Türk'ün onay vermediği için Cüneyt Özdemir'in yayınlamadığını söylemesine Özdemir'den yanıt geldi.

Özdemir, X platformundan yaptığı yazılı açıklamayla olayın perde arkasını anlattı, söz konusu söyleşinin linklerini paylaştı:

Ruşen Çakır’dan küçük çakallıklar! Biliyorsunuz ben Ruşen Çakır’ın gazeteciliğini ve yaptığı yorumları çok yakından takip ederim! Bilirim ki o ne derse, yüzde yüz tam tersi çıkacaktır. Sağolsun bugüne kadar beni hiç yanıltmadı. Bir zamanlar İsmail Cem ile siyasete girecek kadar öngörülüdür kendisi… Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl ‘mecburen’ cumhurbaşkanı olacağını filan zırvalıyordu.

Seçim sonuçlarını görünce güldük eğlendik haliyle… Şu aralar Fetöcülerle barışma, af gelsin gibi her zamanki gibi temelsiz, saçma sapan bir kampanya başlatmış durumda. Bilerek olduğunu sanmıyorum inanın, tam tersi bilindik öngörüsüzlüğü ile Fetö’yü aklıyor! Neyse konu o değil. Bakın kendisi bana son yayınında laf geçiriyor.

Hanefi Avcı’nın ilk kitabı çıktığında bana nasıl randevu verdiğini sonra da ‘izin çıkmadığı için’ benim yayınlayamadığımı söylüyor. Kendisi yayınlamış. Gülüyor... HAKLI.

O söyleşiyi çekmeme rağmen Cnntürk’de yayınlamak için izin çıkmadı. Şimdinin muhalif dolanan o zamanın yöneticileri bu ropörtajı sansürledi, Cnntürk’de yayınlamadı. Peki ben ne yaptım? Ertesi gün youtube’da kendi kanalımda iki bölüm halinde yayınladım. Tam 13 yıl önce! Buyrun linkleri…

Yani yine tutturamadın be Ruşen:))

https://youtube.com/watch?v=_45eGErSxNw…

https://youtube.com/watch?v=mOpqY6RtY_4