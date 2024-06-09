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Ali Koç elini kaldırmak istedi, Aziz Yıldırım izin vermedi

Fenerbahçe'de tarihi olan seçimle genel kurul gerçekleşti. Başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tribünleri selamladığı sırada yaşanan bir an dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe tarihi günlerden birini yaşadı. Mevcut Başkan Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yarıştığı olağan seçimde genel kurul gerçekleşti.

Oy sayılarının açıklanmasından kısa bir süre önce üyeler Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un el ele tribüne çağırdı. İki başkan adayı sahneye birlikte çıktı.

Koç elini kaldırmak istedi, Yıldırım izin vermedi

Yıldırım ve Koç tribünleri selamlarken Aziz Yıldırım'ın elini tutup kaldırmak isteyen Ali Koç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Aziz Yıldırım, elini kaldıran Ali Koç'a ‘hayır hayır’ diyerek eline aşağıya indirdi. Ali Koç'un bir kez daha aynı hamleye yapması üzerine Aziz Yıldırım yeniden Ali Koç ile el ele tutuşmayı reddetti.

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