Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan ile Fuat Uğur arasında özür kavgası

Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile yazar Fuat Uğur arasında özür tartışması yaşandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür etmesi olayı tv100 ekranlarında bir kez daha tartışıldı.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile yazar Fuat Uğur arasında özür tartışması yaşandı.

Uğur, "Siz uzun süre özür dilemediniz. Milletten değil Meral Hanımdan özür dilediniz." sözlerine Türkkan, "hayır aynı akşam özür diledim. Milletten özür diledim. " sözleriyle karşılık verdi.