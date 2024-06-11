BIST 10.040
DOLAR 32,37
EURO 34,84
ALTIN 2.400,88
POLİTİKA

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan ile Fuat Uğur arasında özür kavgası

Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile yazar Fuat Uğur arasında özür tartışması yaşandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür etmesi olayı tv100 ekranlarında bir kez daha tartışıldı.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile yazar Fuat Uğur arasında özür tartışması yaşandı.

Uğur, "Siz uzun süre özür dilemediniz. Milletten değil Meral Hanımdan özür dilediniz." sözlerine Türkkan, "hayır aynı akşam özür diledim. Milletten özür diledim. " sözleriyle karşılık verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eski CHP'li vekil Musa Gökbel hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekil Musa Gökbel hayatını kaybetti
AFAD duyurdu! Datça açıklarında deprem oldu
AFAD duyurdu! Datça açıklarında deprem oldu
Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotları öldü
Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotları öldü
Çarpışma sonrası yangın çıktı! Feci kaza ölenler var
Çarpışma sonrası yangın çıktı! Feci kaza ölenler var
Bodrum'da 1 milyon 115 bin liralık hesap kesen restoranın hiç vergi ödemediği ortaya çıktı
Bodrum'da 1 milyon 115 bin liralık hesap kesen restoranın hiç vergi ödemediği ortaya çıktı
Antalya'da büyük panik! Bungalov evler alev alev yandı
Antalya'da büyük panik! Bungalov evler alev alev yandı
Cevdet Yılmaz: KKM geçici bir düzenlemeydi şimdi adım adım çıkıyoruz
Cevdet Yılmaz: KKM geçici bir düzenlemeydi şimdi adım adım çıkıyoruz
Devre mülk sahipleri yabancılara yüksek fiyatlardan satış yalanıyla 5 milyon lira dolandırıldı
Devre mülk sahipleri yabancılara yüksek fiyatlardan satış yalanıyla 5 milyon lira dolandırıldı
Bursa'da kalp krizi 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Bursa'da kalp krizi 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
‘Meral Akşener ofis tuttu’ iddiası kulisleri dalgalandırdı! Gerçek ortaya çıktı
‘Meral Akşener ofis tuttu’ iddiası kulisleri dalgalandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Hamas'tan BMGK'daki ateşkes kararına yanıt: Aracılarla işbirliğine hazırız
Hamas'tan BMGK'daki ateşkes kararına yanıt: Aracılarla işbirliğine hazırız
Survivor All Star'da ilk finalist belli oldu
Survivor All Star'da ilk finalist belli oldu