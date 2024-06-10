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Kim Milyoner Olmak İster'e 'Menekşe Teyze' damga vurdu! 'Viyana'da eğitim aldım'

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster"e Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu, anlattıklarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de keyifli bir gece yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışma programının son konuğu, Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu oldu.


Yarışmaya katılan Menekşe Teyze, anlattıklarıyla Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.


Menekşe Teyze, solucan gübresi üretimi yaptığını ve anlattıklarıyla izleyicileri beğenisini kazandı.

Yarışmacı, birinci baraj sorularına kolaylıkla cevaplar vererek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

Yarışmacının başarılı performansı izleyicilerin de dikkatini çekti.

Viyana'da eğitim aldım: Solucan gübresi üreticiyim

Menekşe Koyuncu, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı, 10 kişi birinci seçildi, bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimden gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir." dedi.

Son olarak yarışmacının altıncı soruda karşısına, 'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?' sorusu çıktı.

Yarışmacı, joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı ve 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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