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Ankara'da kan donduran olay! Karısını ve kızını öldürüp intihara kalkıştı

Ankara'da Yakup Koca isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Semiha Koca ve 5 yaşındaki kızı Hilal Nur'u silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve kızın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yakup Koca'nın durumu ciddiyetini koruyor.

Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yakup Koca (55), boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca'nın (43) yaklaşık bir aydır kaldığı anne ve babasının Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Yeşilvadi Konutları'ndaki evine geldi.

Yakup ve Semiha Koca, apartmanın önündeki kameriyede bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Yakup Koca yanında bulundurduğu silahla önce eşi Semiha Koca'ya, ardından yanlarında bulunan 5 yaşındaki çocukları Hilal Nur'a ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakup Koca, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yakup Koca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Baba yapma' ya da 'Baba dur' gibi bir şey duydum"

Apartman sakinlerinden Fatma Erciyas, gazetecilere, olay gerçekleştiğinde mutfakta olduğunu ve silah sesini duyduğunu belirtti.

Ardından silah sesinin devam ettiğini söyleyen Erciyas, "'Baba yapma' ya da 'Baba dur' gibi bir şey duydum. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. Son bir silah sesi duydum, adam kendine sıktı muhtemelen. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış. Çocuğunu görmek için gelmiş buraya." dedi.

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