Cübbeli Ahmet'ten 'CHP'ye bakanlık verilebilir' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyle ilgili en dikkat çekici yorum Cübbeli Ahmet'ten geldi. Cübbeli Ahmet katıldığı bir televizyon programında ‘CHP’ye bakanlık verilebilir’ iddiasında bulundu.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeye ilişkin gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Cübbeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Görüntünün yani biz zahire göre hükmederiz içerisini Allah bilir. Görüntü yani biraz kavgaların azalması belki bu işte yeni anayasa hazırlayacaklar falan o arada belki bir uyum ve bazı şeylerin sağlanması ilerisi nereye gider? Yani o bir ittifak olur mu? ileride bir ittifaka döner mi? Birkaç bakanlık CHP’ye verilir mi?”

Cübbeli’nin bu yorumu üzerinde programın sunucusu Çağlar Cilara ‘Verilir mi sizce?’ diye sorunca şu yanıtı altı aldı:

“Konuşuluyor! Ankara’da mı konuşuluyor ben nereden bileyim ama İstanbul’da konuşuluyor yani! Ben İstanbul’dayım.”

CHP lideri Özel hakkında övgü dolu sözler sarf eden Cübbeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise çarpıcı ifadeler kullandı.

"İmamoğlu'nun önünün kapanması önemli" diyen Cübbeli, "Devlet birimleri İmamoğlu’nun gelmemesini önemsiyor” diye konuştu.