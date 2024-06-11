Ambulansa yol vermeyip önünü kestiler, 'hasta var mı' diye kontrol ettiler! Motosikletteki 2 kişiye tepki yağdı

İSTANBUL'da hasta taşıyan ambulansın önünün bir motosiklet tarafından kesilmesi büyük tepki çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve şahıslarla ilgili "Yasa peşlerinde" ifadesini kullandı.

İstanbul'da meydana gelen olayda, siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen motosikletin üzerindeki iki şahıs, ambulansın önünü keserek "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" deyip sağlık personelleriyle tartışma yaşadı.

Yoluna devam edemeyen ambulansın şoförü, aracın yan kapısını açtı ve içeride bulunan hastayı motosikletli iki kişiye gösterdi. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. Sosyal medyada şahıslara tepki yağdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, tepki çeken olayla ilgili görüntüleri paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde."