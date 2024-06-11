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CHP'li eski başkan Çakır, Erdoğan'ın indirilen fotoğrafına sahip çıktı

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, makamda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesine tepki gösterdi. Elinde Erdoğan'ın fotoğrafıyla belediye binası önünde konuşan Çakır," Sayın Cumhurbaşkanı devletin manevi şahsiyetini temsil etmektedir. Ona yapılan her türlü saygısızlığın karşısında olan bir vatanseverim ben yalnız değilim meydanda boş değildir." dedi.

Bitlis'in DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, makam odasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 

Tepki çeken olaya ilişkin CHP'li eski başkan Erkan Çakır'dan yanıt geldi.

Bir önceki paylaşımında "ortak değerimizi yarın asmaya gidiyorum" diyen Çakır, konuyla ilgili son paylaşımında hava muhalefeti gerekçesiyle fotoğrafı  bina önüne bırakmadığını yazdı. 

Belediye binası önünde Erdoğan'ın resmiyle poz veren Çakır, "Değerli arkadaşlar dün akşamdan beri almış olduğum tehditlerden kaynaklı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın tatvan belediyesinde indirilen fotoğrafına yapılan saygısızlığın, bir kere daha yapılacağını ön gördüğümden dolayı hava şartlarının uygun olmamamasından kaynaklı tatvan belediyesinin önüne sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bırakmadım. Sayın Cumhurbaşkanı devletin manevi şahsiyetini temsil etmektedir. Ona yapılan her türlü saygısızlığın karşısında olan bir vatanseverim ben yalnız değilim meydanda boş değildir. " dedi.

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