Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS toplantısı için bulunduğu Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planladığını ve Türkiye'nin BRICS'e ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ekonomik konular ele alındı.

Putin görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da bir araya gelmeyi planladığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor."

Ekonomik konular gündemdeydi

Hakan Fidan, BRICS+ toplantısı kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik konular da gündemdeydi.

Fidan, Kübalı, Çinli, Belaruslu, Etiyopyalı ve Kazak mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.