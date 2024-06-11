Acun Ilıcalı nasıl FETÖ'cü oldu? Aziz Yıldırım'a bakın ne cevap verdi!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Fenerbahçe yönetiminde görev alan Acun Ilıcalı ile ilgili gündemde yer alan konuları değerlendirdi.

Ali Koç'un karşısında başkan adaylığını açıklayan Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden Aziz Yıldırım, Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı için de çok konuşulacak iddialar ortaya atmıştı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda Ilıcalı için "Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın. Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor." iddialarında bulunmuştu.

Öte yandan gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil'in hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Erbil açıklamasında "Bundan 10 yıl önce Acun Ilıcalı Adnan Oktar müridi, FETÖ sempatizanı dedim diyen bendim. 10 sene önce bunu çıkıp korkmadan cesurca bir tek ben söyledim o günden beri bana kin besledi" dedi.

Acun Ilıcalı ile ilgili gündemi sarsan bu iddialar ile ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki yayınında değerlendirmelerde bulundu.