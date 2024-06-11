Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkez binasına geldi. 18 yıl sonra CHP binasına gelen Erdoğan'ı, Özgür Özel kapıda karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi ardından görüşmeye geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 2 Mayıs'ta gerçekleşen bu temasın ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştiriliyor. Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesi başladı.

Erdoğan saat 16:00 sıralarında CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.

Günlerdir beklenen kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulunuyor.