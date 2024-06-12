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Bodrum Alaçatı'da 5 top dondurma aldılar fiyatını duyanlar inanamadı

Tatil sezonu geldi yazlık beldelerde fahiş fiyat haberleri aldı başını gitti. Bodrum Alaçatı'da dondurmanın ücreti görenleri şaşkına çevirdi. Bir Titkok kullanıcısı, arkadaşıyla birlikte toplam 5 top dondurmaya 1050 TL ücret ödedi.

TikTok'ta 'cdburak35' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Alaçatı'da satın aldığı dondurmanın ücretiyle görenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşıyla birlikte toplam 5 top dondurma alan genç adam 1050 TL ücreti duyunca kulaklarına inanamadı.

5 top dondurma satın aldıklarını dile getiren adam, "Ben 3 top sen 2 top dondurma aldık. Fakir fukara ne yapsın? Topu 100 TL olsa gene 1000 TL yapmıyor" dedi.

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