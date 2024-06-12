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Isparta'da YKS sınavında kopya çeken öğrenci böyle gözaltına alındı

Isparta'da, YKS sınavında yapay zeka destekli bir düzenekle kopya çekerken yakalanan ve tutuklanan M.E.E'nin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kopya çekerken yakalanıp tutuklanan M.E.E'nin (23) sınavın yapıldığı okul koridorlarındaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol edip tuvalete gittiği, yaklaşık 12 dakika sonra tuvaletten çıkıp tekrar tuvalete girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyen M.E.E.'nin şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

M.E.E'nin ifadesi alınmak üzerine emniyete götürülme anı da kameralarca kaydedildi.

Ne olmuştu?

Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.E.E., ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu iddia etmişti.

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