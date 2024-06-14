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GÜNCEL

Patenci gençlerden trafikte tehlikeli yolculuk!

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda İETT otobüsüne tutunarak tehlikeli bir yolculuk yapan iki patenli genç, bir araç içinden kayda alındı. Uyarılara rağmen tehlikeli hareketlerine devam eden gençler, canlarını riske attı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen iki patenli gencin tehlikeli yolculuğu kayıt altına alındı.

Bir aracın içerisinden kayda alınan görüntülerde, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsüne tutunarak ilerlemeye çalışan iki patenli genç yer aldı.

Canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapan gençlerin, diğer vatandaşlar tarafından uyarılmalarına rağmen patenle kaymaya devam ettikleri görüldü.

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