Bursa Valiliği açıkladı, muhalif medyanın algı operasyonu yine elinde patladı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş, muhalif kanallara katılıp Ülkü Ocakları'nı kast ederek 'takip ediliyorum' demiş ve emniyete müracaat etmişti. Selma Ateş'in bu söylemleri ise muhalif medya tarafından sık sık gündeme getirilmiş ve algı operasyonuna başlanmıştı. Ancak Bursa Valiliği, söz konusu iddialar üzerine bir açıklama yaptı ve algı operasyonunu çürüttü.

Ankara'da suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'in takip edildiği yönündeki iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Selma Ateş, muhalif medyada programlara katılarak Ülkü Ocakları'nı işaret etmiş ve 'takip ediliyorum' diyerek emniyete başvuruda bulunmuştu. Bu iddialar, muhalif medya organlarında geniş yer bulmuş ve algı operasyonu fırsatı doğmuştu.

Bursa Valiliği algı operasyonunu çürüttü

Ancak Bursa Valiliği, Selma Ateş'in bu iddialarına dair bir açıklama yaparak olayın perde arkasını kamuoyuyla paylaştı. Valilik, takip ettiği iddia edilen kişilerin belediye çalışanı olduğunu belirtti. Valiliğin bu açıklaması sonrası Selma Ateş, hiç bir kurum ve kuruluşu işaret etmediğini söyleyerek 'belediye çalışanlarının mesai saati yok mu, beni neden rahatsız ettiler?' şeklinde çark etti.

Bursa Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"12.06.2024 günü bazı basın yayın organlarında Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları il başkan yardımcıları çıktı" ve benzeri haberlere istinaden açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Selma Ateş Kazanç'ın 12.06.2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım İlçesinde bulunan belediyeye ait ‘Hünkar köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gittiği ve burada takip edildiği yönünde Yıldırım İlçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuş, bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu, ülkü ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."