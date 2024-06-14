BIST 10.535
DOLAR 32,68
EURO 34,92
ALTIN 2.442,87
YEREL

Kadını önce gasbetti sonra silahla vurdu! Saldırgan tutuklandı, Adana'daki silahlı saldırı kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Adana'da kendisi hakkında şikayette bulunan kadını tabancayla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaisalı ilçesinde 6 Haziran'da boş araziye giden Y.Y. (27) ile arkadaşı Senanur A. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Y.Y, darbettiği Senanur A'nın 2 bin 500 lirasını gasbedip cep telefonunu kırdı.

Kadının polis merkezine başvuruda bulunması üzerine Y.Y, şikayetini geri çekmesi için tehditte bulundu. Y.Y, şikayetinden vazgeçmeyen Senanur A'yı alışveriş için gittiği tekel bayisinde bacağından tabancayla yaralayarak kaçtı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Y.Y'nin kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyette 4 suçtan arandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'de küçük uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'de küçük uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
Bayram namazı saat kaçta? İllere göre Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu
Bayram namazı saat kaçta? İllere göre Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu
Tatildeyken sosyal medyada evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının
Tatildeyken sosyal medyada evinizin boş olduğunu belli etmekten kaçının
Kredi kullanacaklar aman dikkat! Banka faiz oranları geriledi
Kredi kullanacaklar aman dikkat! Banka faiz oranları geriledi
Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj
Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj
Destici’den Sinan Ateş tepkisi: Kimse siyaset malzemesi yapmasın!
Destici’den Sinan Ateş tepkisi: Kimse siyaset malzemesi yapmasın!
Bunu kimse beklemiyordu! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif
Bunu kimse beklemiyordu! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Rezidansta korkunç son! Asansörde mahsur kaldı, tam kurtarılacakken...
Rezidansta korkunç son! Asansörde mahsur kaldı, tam kurtarılacakken...
Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtan ünlü isim öldürüldü! Cinayetin sebebi telefon mesajları
Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtan ünlü isim öldürüldü! Cinayetin sebebi telefon mesajları
69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı’nın iddianamesi hazır
69 kişinin öldüğü Hacı Ömer Apartmanı’nın iddianamesi hazır