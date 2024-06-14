Kadını önce gasbetti sonra silahla vurdu! Saldırgan tutuklandı, Adana'daki silahlı saldırı kamerada

Adana'da kendisi hakkında şikayette bulunan kadını tabancayla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaisalı ilçesinde 6 Haziran'da boş araziye giden Y.Y. (27) ile arkadaşı Senanur A. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Y.Y, darbettiği Senanur A'nın 2 bin 500 lirasını gasbedip cep telefonunu kırdı.

Kadının polis merkezine başvuruda bulunması üzerine Y.Y, şikayetini geri çekmesi için tehditte bulundu. Y.Y, şikayetinden vazgeçmeyen Senanur A'yı alışveriş için gittiği tekel bayisinde bacağından tabancayla yaralayarak kaçtı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Y.Y'nin kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyette 4 suçtan arandığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.