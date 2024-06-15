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Survivor finaline çakarlı araçla gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı'

Eski Survivor yarışmacılarından Yağmur Banda, Sahra Işık ve Damla Can'ın dün akşam gerçekleştirilen Survivor finaline çakarlı araçla gitmesi sosyal medyada tepkiye yol açtı. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yarışmacıları çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildiğini kaydederek, "Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Aylardır devam eden Survivor All Star 2024 sona erdi. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finaline yarışmacıları çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-18" başlığıyla yaptığı açıklamada, bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesine ilişkin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan görüntülere dair sivil trafik ekiplerinin çalışma yaptığını belirtti.

Çalışma kapsamında araç sürücüsünün, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığının tespit edilerek yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasında ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

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