Oğuz Murat Aci'nin annesi konuştu: Eylem Tok da katil oldu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebep olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalandıklarını duyurdu. Bu haber üzerine Oğuz Murat Aci'nin ailesi, karışık duygular yaşadı. Anne Pervin Aci, acılarının hafiflediğini ifade ederek, Cihantimur'un adalete teslim olmasını ve alacağı cezanın adaletli olmasını dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un yakalandıklarını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Oğuz Murat Aci'nin acılı ailesi, buruk bir sevinç yaşadı.

"Ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı"

Anne Pervin Aci, acılarının tarifsiz olduğunu, ancak bu yükün nisbeten kalktığını belirterek şunları söyledi:

Şimdi mecbur teslim olacak. Mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda onun oğlunun da cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Anne de katil. O akşam ambulansı arasaydı benim oğlum belki de yaşayacaktı. Beraber ağlasaydı benimle ne olacaktı o çocuktu deyip geçecektik. Ama o katil oldu, evladının da katili oldu.