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Cuma namazında vatandaşlara küfür etmişti! Tutuklandı!

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür ve hakaret ederek, görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli M.D.A. polis tarafından gözaltına alınıp, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür edip hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.

Dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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