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Başakşehir'de korkunç olay! Çocuklarını camdan sarkıtıp aşağı atmakla tehdit etti

Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları devam ediyor. Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki olayda, polis geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye pencerenin altına hava yastığı açtı. Çocukların korkudan çığlık attığı görüldü.

Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.
Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Ekiplerin çocuklarını rehin alan kişiyi ikna etmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

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