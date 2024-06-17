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DÜNYA

Joe Biden sahnede dondu kaldı! Obama yardımına yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta düzenlenen bağış etkinliğinde sahnede hareketsiz kalınca eski Başkan Barack Obama'nın müdahalesiyle hareket etti. Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde de benzer bir durum yaşamıştı.

Son günlerde hareketleriyle gündemden düşmeyen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yine sahnede 'donakalmış' gibi göründü. Olay Los Angeles'ta çok sayıda kişinin katıldığı seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğinde yaşandı. 

Obama müdahale etti

Sahnede hareketsiz bir şekilde kalan Biden'a eski Başkan Barack Obama müdahale etti. Sahneden el sallarken 10 saniye boyunca kalabalığa sabit bir şekilde bakan Biden, Obama'nın müdahalesiyle harekete geçti ve sahneden indiler.

 "Gerçeği yansıtmıyor" yorumları

Diğer yandan sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişiler bu videonun gerçeği yansıtmadığını, sahnede böyle bir olayın yaşanmadığını yazdı.

Öte yandan Biden'ın seçim kampanyası için düzenlenen bağış etkinliğine, George Clooney, Julia Roberts ve Barbra Streisand gibi Hollywood yıldızları katıldı, etkinlikte 30 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

Meloni de müdahale etmişti

Geçtiğimiz günlerde G7 Liderler Zirvesi'nde de fotoğraf çekimi sırasında diğer liderlerin yanından ayrılmış, İtalya lideri Meloni'nin uyarısıyla kareye geri dönmüştü.

 

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