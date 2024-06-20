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POLİTİKA

İYİ Partili Mehmet Aslan: Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı

İYİ Partili Mehmet Aslan, “İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı.” dedi.

Tv100 ekranlarında "Başak Şengül ile doğru yorum" programında Sinan Ateş cinayeti davası konuşuldu. 

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Değişim ve dönüşüm süreçlerinde milliyetçilerin hedefte olduğunu söyledi. Yarar, Sinan Ateş cinayeti üzerinden Ülkücülerin adres gösterildiği uyarısını yaptı.

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, söz aldı. "Bu ülkede Türklüğü ve milliyetçiliği savunmak zorunda kaldıklarını belirten Aslan, "Daha bu ülkede Ülkü Ocaklarını terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim Ülkü Ocaklarında şeref duyuyorum." dedi.

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