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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi olacak kulisi

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bayram sonrası yemekte buluşacağının kulislerde konuşulduğunu açıkladı.

2028 seçimleri için CHP hareketlendi. Adaylıkta öne çıkan iki isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, pozisyonlarını güçlendirmek için adımlarını sıklaştırmaya başladı.   

CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de dikkat çeken bir gelişmeyi Tv100'de yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında aktardı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmam istediğinin bilindiğini belirten Yarkadaş, İmamoğlu'nun seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle karşısında olmasını istemediğine dikkat çekerek, "Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ekrem İmamoğlu'nun bir yemek yiyeceği konuşuluyor. şu ana kadar iki tarafta bunu reddetmedi yalanlamadı. Birkaç milletvekilinin sayılarının en az 4 olduğunu ve bu görüşmenin olması için diplomasi yürüttüğünü biliyorum. Kemal Beyde Ekrem İmamoğlu da bu görüşmeye sıcak." dedi.

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