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POLİTİKA

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı o olacak! Sinan Burhan bomba kulis açıkladı

Gazeteci Sinan Burhan, 30 Haziran’da olağanüstü kurultaya giden Saadet Partisi'nde genel başkan adayının Mahmut Arıkan olacağını açıkladı.

30 Haziran tarihinde olağanüstü kurultaya giden Saadet Partisi ile ilgili Burhan dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

TV100'de Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk olan Burhan "Saadet Partisi’nde Temel Bey sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıklamıştı bugün de yüksek istişare kurulu toplantısı yapıldı. Pazartesi günü de genel başkanı açıklayacaklar tek adayla gidecekler şu ana kadar 3 tane isim vardı, şu anda benim almış olduğum bililere göre genel başkan adayı olarak Mahmut Arıkan’da karar kılındığı söyleniyor." dedi.

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