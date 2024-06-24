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Yelek krizi sonrası Arda Güler'den ilk hamle

Çekya maçı öncesi antrenmanında as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella tarafından yeleği elinden alınan ve takımdan ayrı çalıştırılan Arda Güler konuyla ilgili sesizliğini bozdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrası Arda Güler'den de ilk hamle geldi.

TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.

ARDA'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, TFF'nin yaptığı paylaşımı kendi profilinde yayınlayarak, ortada herhangi bir kriz olmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.
 

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