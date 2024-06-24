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AVM'de sıra kavgası yapan kadınlar hakkında soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda alışveriş merkezinde kahve alma sırasında kavga eden 3 kadın hakkında, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da meydana gelen olayda, kahvelerini almak için bekleyen A.A. ve N.A, kendilerinden sonra gelen Ç.H. ile siparişi kendilerinden önce teslim aldığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadınları gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen tarafların biribirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan kadınlar hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, sipariş sırasındayken tartışmaya başlayan kadınlar arasında arbede yaşandığı, daha sonra Ç.H'nin kavga ettiği kadının başörtüsünü çekerek saldırdığı görülüyor.

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